داليدا خليل… إمرأة خطيرة في “سر”

Nov 18, 2019
دخلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل الأيام الأخيرة من تصوير تجربتها الجديدة والمختلفة في بطولة مسلسل “سر” من تأليف وسيناريو وحوار، وإخراج مروان بركات، وإنتاج شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.
وتغيّر خليل من جلدها فنياً في “سر”، فتظهر أمام الجمهور بإطلالة لم يعتاد عليها في السابق من ناحية الشكل، والمضمون أيضاً إذ تتمتع شخصيتها في العمل بجوانب حادة من الذكاء والأنوثة في معادلة تجعل منها امرأة خطرة جداً، في ما تضمره من أفكار وتنفذه من أفعال.
وأكّدت المنتجة نهلة زيدان أن “ما قبل سرّ ليس كما قبله” بالنسبة لداليدا خليل، مشددة على أن المسلسل يشّكل انعاطفة تمثيلية كبرى وإيجابية في مسيرتها، ويلقى على عاتقها مسؤولية أكبر.
ويضم العمل الدرامي إلى جانب خليل في البطولة، الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية ووسام حنّا وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وجوي هاني، والفنانة السورية رواد عليو.
وتدور أحداث “سر” بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.
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