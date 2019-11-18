بليك لايفلي تمسح كل منشوراتها على إنستغرام.. ما عدا هذا المقطع!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقدمت الممثلة الأمريكية بليك لايفلي على مسح جميع منشوراتها من على صفحتها الرسمية على إنستغرام ما عدا منشور واحد هو الذي أبقت عليه، ما أثار حيرة ودهشة متابعيها.
ونشرت مجلة "كوسموبوليتان" أن الممثلة وزوجة النجم الأمريكي رايان رينولدز بليك ليفلي 32 عامًا، مسحت جميع صورها بما في ذلك صورها مع عائلتها وزوجها ومنشوراتها من على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام ما عدا منشور واحد وهو المقطع الدعائي لفيلمها الجديد Rhythm Section.
وتظهر بليك في فيلمها الجديد بجانب النجمين جود لو و ستيرلينج كيه براون ودانيال مايس، وعلى ما يبدو أن بليك أقدمت على حذف منشوراتها بشكل مفاجئ لجذب الإهتمام والترويج لفيلمها الجديد، وبالفعل نجحت في جذب أنظار المتابعين الذين يبلغ عددهم 25.8 مليون والحصول على اهتمامهم.
وليست هذه المرة الأولى لبليك التي تستخدم فيها حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالها الفنية، ففي العام السابق قامت بإلغاء كل متابعاتها على إنستغرام وغيره من المواقع حتى زوجها وعائلتها وظلت تتابع حسابات باسم واحد فقط إميلي نيلسون، وهو الدور الذي كانت تؤديه في فيلمها الجديد في ذلك الوقت.
الجدير بذكره أن بيلك ليفلي وضعت مولودها الثالث منذ فترة قصيرة، حيث أعلنت هي وزوجها ريان رينولدز 42 عامًا،عن استقبالهما لطفلهما الثالث دون الإفصاح عن جنسه أو تاريخ مولده وليس عقب ولادته مباشرة كما يفعل بقية النجوم ولدى بليك وريان طفلان آخران وهما انيز عامان ونصف وجايمس 4 سنوات ونصف.
وكشف الحبيبان منذ أن تزوجا في عام 2012 عن رغبتهما في الحصول على المزيد من الأطفال، وبعد مضي سنوات على زواجهما صرحا أنهما لا يعملان في نفس الوقت من العام حتى يحرصان على تواجد أحدهما مع الأطفال، وأنهما لا يتركاهم بمفردهم في المنزل تحت أي ظرف، وقالوا إنهم يمكنهم تولي رعاية أكثر من 10 أطفال وليس ثلاثة فقط، من المعروف أن ريان وبليك من الثنائيات الناجحة في هوليوود على المستويين الشخصي والمهني.
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