بيلا حديد تفصح عن معركتها مع الاكتئاب لأول مرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد لأول مرة عن معركتها مع الاكتئاب بسبب عملها.

ونشرت مجلة "إم تي في" نقلًا عن المقابلة الصحفية التي أجرتها عارضة الأزياء بيلا حديد 23 عامًا، مع مجلة " دبليو دابليو دي"، أنها صرحت بإصابتها بالاكتئاب بعد بداية حياتها المهنية، وكشفت بيلا أنها كانت تدخل في نوبات بكاء شديدة طوال النهار والظهيرة والليل بسبب طول ساعات العمل دون راحة أو توقف.

وأعربت عن ندمها أنها لديها كافة الفرص لتحيا حياة مذهلة مليئة بالرفاهية ولكن شعورها المستمر بالاكتئاب ورغبتها المستمرة في البكاء تحول بينها وبين الإستمتاع بتلك الأشياء.

وأضافت بيلا أنها عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، شهدت هذه المرحلة إضطرابات عصبية وعاطفية في حياتها حيث كانت تضطر للعمل أكثر من 14 ساعة يوميًا لمدة 4 أشهر مستمرة دون راحة وشعرت كأنها في دوامة لا تستطيع الخروج منها فكل ما أرادته هو بعض الوقت للتنفس فقط.

Advertisements

فتحت بيلا قلبها خلال هذه المقابلة الصحفية وقالت إن الأكتئاب لا يميز الأشخاص وفقًا لحسابهم المصرفي ولا بمدى غناهم وامتلاكهم للأموال.

الجدير بالذكر أن بيلا في وقت سابق من هذا العام وخلال يوم التوعية بأهمية الصحة العقلية نشرت رسالة مؤثرة على حسابها على إنستغرام تقول فيها: "لا تفقد الأمل في الوقت الذي تشعر فيه بأن كل شئ يتداعى والعالم ينهار من حولك، فإن لا شئ يستمر طويلًا حتمًا ستكون له نهاية وليس عليك التعامل لوحدك مع حالتك العقلية".

ونصحت الآخرين بأن يكونوا رفقاء ويتعاملون بلطف مع غيرهم من المرضى المصابين بحالات عقلية ونفسية لأنهم لا يعرفون ابدًا كيف يمكن لكلماتهم أو حتى ابتسامتهم أن تغير حياة الأشخاص الذين يتعاملون معهم.

أثارت بيلا حديد الحاصلة مؤخرًا على لقب اجمل فتاة في العالم بسبب امتلاكها لملامح الوجه والجمال القياسية الجدل مؤخرًا بعد رد فعلها الغريب تجاه المغنية الأمريكية سيلينا غوميز بعد قيامها بحذف المنشور الذي علقت عليه سيلينا بشكل رقيق ، الأمر الذي أثار استياء متابعيها وجعلهم يتهمونها بالوقاحة.