محمد غنيم: رانيا الجبالي جمعتْ بين زوجين وزوّرتْ زواجنا.. والأخيرة تردّ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهم الفنان المصري محمد غنيم، الإعلامية رانيا الجبالي، التي تعمل في التلفزيون المصري بالجمع بين زوجين، مشيرًا في بلاغ تقدّم به للأجهزة الأمنية، إلى أنّه اكتشف عدم صحّة وثيقة زواجه منها، عن طريق مأذون تولّت هي مهمّة إحضاره.

وحسب بيان أمنيّ، كشفت التّحريّات أنّ غنيم تقدّم ببلاغ ضدّ رانيا الجبالي، التي تعمل في قناة النيل المتخصّصة، اتّهمها فيه بالمذكور سلفًا، ليتمّ استدعاؤها من قبل النيابة لأخذ أقوالها فيما نسب إليها من اتّهامات.

وأفاد الفنان المصري في البلاغ، أنّ زوجته متزوّجه من شخص آخر، مستغلّة عدم صحّة وثيقة زواجها منه، مشيرًا إلى أنّها هي من أحضرت المأذون الذي قام بتزويجهما.

ومن جانبها، تقدّمت الإعلامية المصرية ببلاغ رسميّ ضدّ محمد غنيم، قالت فيه، إنّ الأخير يدّعي زواجه منها، ويتّهمها بالكذب، بأنّها تجمع بين زوجين.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها: "لم أتزوج من مقدم البلاغ، دائمًا ما يطاردني وعرض علي الزواج لكني رفضت".

وتابعت: "سأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد محمد غنيم لحفظ حقوقي تجاه الأكاذيب التي يروجها عني، فارق السن بيني وبينه لا يقل عن 20 عامًا، - هو عمره 60 عامًا وهي 40 عامًا تقريبًا-، لا يناسبني على الإطلاق فكيف إذا أتزوجه؟".

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وأردفت: "يحاول تشويه صورتي بسبب رفضي الزواجه منه، وادعى بالكذب مسألة زواجنا، ولكني لن أهتز أمام أقواله، وأمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عني".

محمد غنيم، فنان مصري شارك في عدّة أعمال درامية، أحدها مع الفنان محمد رمضان، في مسلسل "الأسطورة"، الذي عرض في رمضان 2016، وحقّق نجاحًا ساحقًا.

كما قدّم عدّة أدوار في مسلسلات "أهل كايرو"، "دوران شبرا، "حكاية حياة"، و"الهروب".

وخاض غنيم السّباق الرمضانيّ الماضي بـ5 مسلسلات، وهي: "ولد الغلابة، سوبر ميرو، لآخر نفس، بركة، هوجان".

ويُعدّ دور غنيم في "الأسطورة" الأشهر على الإطلاق في مسيرته الفنية، حيث جسّد دور أحد أقارب محمد رمضان، الذي تزوّج على زوجته الأولى التي لم تكن تنجب أطفالًا، وعاش مع الزوجة الثانية التي أنجبت طفلة اتّضح فيما بعد أنّها ليست ابنته، وأنّه لا يستطيع الإنجاب، وبعد اكتشاف خيانة زوجته، قامت الأخيرة بقتله، وتخلّصت من جثته، قبل أنْ يتمّ فضح أمرها بعد ذلك.