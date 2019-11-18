محمد هنيدي مهنئا مجدي يعقوب بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا ملك القلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدي علي تهنئة الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الرابع والثمانين. ونشر هنيدي عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، مصحوبا بتعليق :"كل سنة وانت طيب يا ملك القلوب". ومن ناحية أخرى يتواجد النجم هنيدي حاليا فى السعودية لتكريمه على هامش "موسم الرياض"، مؤكدا أنه سعد وافتخر كثيرا بهذا التكريم ، ويكن مشاعر الامتنان للملك سلمان وولى العهد وتركى آل شيخ على تقديرهم للفن والفنانيين ، متنميا مزيدا من التعاون المثمر الناجح الفترة القادمة.

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