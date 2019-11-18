شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان توجه رسالة للزعيم عادل إمام بعد شائعات وفاته: "ربنا يحفظك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شريهان، رسالة إلى الزعيم عادل إمام بعد انتشار شائعة وفاته، كما دعت له بأن ربنا يحفظه لأسرته ومحبيه في مصر والعالم العربى.

وغردت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيم، حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك، ولنا جميعًا، أسرتك الصغيرة والكبيرة، ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. ربنا يحفظك عادل إمام".

وقد نفى المخرج رامى إمام شائعة وفاة والده الزعيم عادل إمام، بنشره فيديو عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام"، ظهر خلاله الزعيم عادل إمام من لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو"، أثناء قراءته وحفظ للسيناريو.