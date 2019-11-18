شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم 18 نوفمبر.. ميلاد أحمد زكى والزوجين منى زكى وأحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 18 نوفمبر ذكرى ميلاد، أشهر ثنائى فى الوسط الفنى الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، وأيضا عيد ميلاد النجم الراحل أحمد زكى أحد أبرز نجوم السينما المصرية على مر تاريخها.

أحمد حلمى من مواليد مدينة بنها عام 1969، أما الفنانة منى زكى من مواليد القاهرة عام 1976، وتزوجا الثنائي عام 2002، بعد قصة رومانسية جمعتهما، فكانت تربطهما صداقة قوية لمدة عام تحولت لاعتراف متبادل بالحب بينهما وفور الانتهاء من إعداد عش الزوجية، الذي استغرق 4 أشهر قررا الزواج، وأسفرت الزيجة عن إنجاب 3 أطفال هم لي لي وسليم ويونس.

أما الراحل أحمد زكى من مواليد مدينة الزقازيق 1949عام، ورحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عام 2005، وقدم خلال مشواره الفنى العديد من الأفلام البارزة فى تاريخ السينما منها "ناصر 56"، و"أيام السادات"، "البرىء"، و"زوجة رجل مهم"، و"ضد الحكومة"، و" أرض الخوف" و"اضحك للصورة تطلع حلوة"، و"البيه البواب"، و"موعد على العشاء" وغيرها ..