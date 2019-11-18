سيرين عبد النور وشقيقتها سابين نحاس في صور

تتميز النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بقربها من شقيقتها سابين نحاس التي تعتبرها توأمها نظراً لقربهما من بعضهما البعض، حيث نرى صورهما منتشرة في كثير من المناسبات على السوشيال ميديا.

ومؤخراً تعاني سيرين الى جانب شقيقتها سابين بعد خبر إصابة ابن سابين بسرطان الدم، لذا نستعرض لك أجمل صور سابين وسيرين عبد النور معاً.

صور سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين نحاس:

ترافق سابين شقيقتها سيرين في كثير من الأماكن لا سيما التي يتواجد فيها أولادهما معاً.

كما ان الشقيقتن غالباً من نراهما معاً في جلسات تصوير يخضعان لها، كونهما ملكات جمال سابقات وعارضات أزياء.

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حتى ان سابين رافقت سيرين يوم زفافها ويوم ولادتها وفي مناسبات كثيرة، لذا تعيش سيرين حالياً أوقات صعبة بجانب شقيقتها بسبب مرض ابن سابين.

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