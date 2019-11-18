فن ومشاهير

سيرين عبد النور وشقيقتها سابين نحاس في صور

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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تتميز النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بقربها من شقيقتها سابين نحاس التي تعتبرها توأمها نظراً لقربهما من بعضهما البعض، حيث نرى صورهما منتشرة في كثير من المناسبات على السوشيال ميديا.

سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين

 

ومؤخراً تعاني سيرين الى جانب شقيقتها سابين بعد خبر إصابة ابن سابين بسرطان الدم، لذا نستعرض لك أجمل صور سابين وسيرين عبد النور معاً.

صور سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين نحاس:

سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين

ترافق سابين شقيقتها سيرين في كثير من الأماكن لا سيما التي يتواجد فيها أولادهما معاً.

سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين

كما ان الشقيقتن غالباً من نراهما معاً في جلسات تصوير يخضعان لها، كونهما ملكات جمال سابقات وعارضات أزياء.

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سيرين عبد النور مع شقيقتها سابين

حتى ان سابين رافقت سيرين يوم زفافها ويوم ولادتها وفي مناسبات كثيرة، لذا تعيش سيرين حالياً أوقات صعبة بجانب شقيقتها بسبب مرض ابن سابين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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