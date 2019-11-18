نجمات خلعن الحجاب آخرهن صابرين

قررت بعض نجمات العالم العربي خلع الحجاب بعد أن ظهرن به لفترة من الزمن، وآخرهن النجمة المصرية صابرين التي فاجأت جمهورها بنشر صوراً لها على انستقرام بدون الحجاب.

من الواضح أن النجمة صابرين اختلفت بشكل كبير بعد خلعها الحجاب، حيث ظهرت بشعر أشقر ووجه طفولي بدون مكياج وبدت منفوخة الخدين.

ومن قبل صابرين فاجأت المدونة الكويتية آسيا عاكف جمهورها ومتابعيها بنشرها صوراً لها بدون الحجاب بعد ان عرفها جمهورها به.

وقررت الفنانة المصرية سوسن بدر ارتداء الحجاب بعدما أدركت أنها لا تعرف الكثير عن دينها ، إلا أن قرارها استمر لمدة عامين فقط، ثم قامت بخلعه وعادت إلى الأضواء و الشهرة.

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وخلعت الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، الحجاب قبل دخولها عالم التمثيل بأشهر بعدما اشتهرت في بداياتها كإعلامية ومذيعة في قناة الرأي الكويتية.

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