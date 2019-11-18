دعوة في دولة عربية إلى وضع ” أردوغان ” على قوائم الترقب والوصول

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام المصري ضد الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” يطالب فيه بوضع أردوغان على قوائم الترقب والوصول في مصر .

ويأتي ذلك البلاغ على إثر الجرائم التي تسبب بها الرئيس التركي في سوريا والتي اعتبرها جرائم حرب وضد الإنسانية .. وإنه شخصا غير مرغوب فيه بمصر على حد قوله .

وأشار المحامي المصري إنه تقدم بهذا البلاغ وكيلا عن مجموعة من المصريين ذوي الأصول الكردية .

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وجاء في البلاغ : ” أردوغان بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية استخدم أسلحة كيميائية محظورة ومحرمة دوليا ضد المدنيين العزل في شمال سوريا مبينا أن الحديث يدور عن سلاح الفوسفور الأبيض خلال قصفه الأماكن السكنية المدنية .. مما تسبب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري وإصابة آخرين بعاهات مستديمة بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الأسلحة ” .

وتابع : ” تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخيه العربي وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضد الإنسانية .. فأي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أيا كان موقعه وصفته ” .