سما المصري مهددة بالقتل وتناشد الحكومة المصرية

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - اعترفت الفنانة المصرية ​سما المصري​ انها مهددة بالقتل من قبل رئيس نادي الزمالك السابق والمستشار المعروف مرتضى منصور . وقال انها تلقت التهديدات عبر اتصالات تصلها بين الحين والاخر وكتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على خبر اتهام منصور بتهديد عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بالقتل وكتبت : طيب وانا؟ يااستاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعن اناااا لا؟؟بس قالي طالما طلع جبان ومانطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومسيره يجيئ علي حجرنا….بس دا هددني يابيييه أنه هيقتلني وانا قاعده عامله بيبيه علي نفسي ياباشااااا….احميني ياحكوووومه



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