كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - من مأساة دمرت كل خططهم مع أطفالهم.
كانت الأم لوري تقود السيارة إلى المنزل مع أطفالها الثلاثة كايل، إيما،كاتي
كانت لوري واقفة في المرور قُرب دخلة جانبية، عندما اصطدمت شاحنة نقل ضخمة تسير بسرعة 70 ميل فالساعة وتحمل حوالي 20 طن حمولة ترتطم بسيارتها من الخلف ودُهست السيارة ودخلت لوري في غيبوبة
استيقظت لوري من غيبوبتها بعد أيام ولم تتذكر الحادثة وأخبرها زوجها كريس أسوأ الأخبار التي يمكن للأب والأم سماعها لقد مات الأطفال الثلاثة ماتت الفتاتان وقت الحادثة والصبي بقى على أجهزة الإنعاش الصناعي فترة الى ان قرر كريس ولوري يتركوه يموت بسلام مع اختيه
سائق سيارة النقل الذي كان معروف عن سواقته غير المسئولة وإنّه مرتكب 3 مُخالفات سرعة من قبل خرج من القصة بدون أي عقوبات
حس الأبوان بالظلم وحاولوا بتغيير قوانين سير النقل على الطرق السريعة لكن لم يصلوا إلى نتيجة فاستسلموا بعد مسامحتهم للسائق
كان الأمر كما لو أن حياة الزوجين قد انتهت. وانخفض كلاهما في الاكتئاب العميق.
لكن بعد ستة أشهر من المأساة ،أحست لوري بتعب وإرهاق فذهبت إلى الطبيب لتكتشف أنها حامل بثلاث توائم صبي وفتاتان .. چايك وأشلي وإيلي
كبر الثلاث أطفال وكانوا يشبهون أخواتهم تماما
الصورة الأولى للأطفال اللذين ماتوا في الحادثة
والثانية للأبوان مع التوائم
كانت هذه تفاصيل خبر في مايو 2007.. مأساة عائلة دمرت كل خططهم مع أطفالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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