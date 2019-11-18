في مبادرة إنسانية لافتة.. نادين نجيم تعطي دفعة أمل للأطفال المحتاجين

متابعة بتجـــــــــــرد: في مبادرة إنسانية مميّزة، أطلقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم حملة Give Hope لدعم الأطفال المحتاجين بالعاون مع دار مجوهرات “بولغاري”.

وطرحت نادين قطع مجوهرات سيعود ريعها إلى الأطفال المحتاجين، وذلك لمساعدتهم في تأمين إحتياجاتهم.

ونشرت نادين نسيب نجيم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة الحملة التي تهدف إلى إعطاء الأطفال دفعة أمل لمستقبل أفضل، وكتبت في تعليقها عليها: “تذكر كل مرة بتشتري هل قطعة رح تساهم بمساعدة أطفال محتاجين … اعطي أمل”.

Advertisements

على صعيد آخر، تتحضّر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.