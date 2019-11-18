شريهان توجه رسالة إلى الزعيم عادل إمام

متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية شريهان، رسالة إلى الفنان عادل إمام بعد انتشار أخبار عن إصابته بوعكة صحية.
وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة”.
وأضافت شريهان: “حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك، ولنا جميعًا، أسرتك الصغيرة والكبيرة، ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. ربنا يحفظك. عادل إمام”.
يذكر أنه ترددت مؤخرًا شائعات تشير إلى تدهور الحالة الصحية للزعيم، وهو ما نفاه ابنه المخرج رامي إمام بنشر فيديو لوالده من كواليس تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وأيضا ذكر نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن “الزعيم” بحالة صحية جيدة، مشيرًا إلى أنه “يستكمل حاليا تصوير مسلسله الرمضاني.
و”فالنتينو” مسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين، ومجموعة من الفنانين الشباب.
ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه في سياق الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.
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