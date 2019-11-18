بطل الحلقات الأولى في "ممالك النار": الصدفة وراء ترشيحي للدور

كشفت الحلقة الأولى التي عرضت الأحد من مسلسل "ممالك النار" عن قدرة العرب على تقديم أعمال تاريخية تحمل كل مواصفات الجودة والمصداقية؛ فعلى الرغم من صعوبة الفترة التاريخية التي يناقشها تم تقديم كل شيء بعناية، مثل الديكور ولغة الحوار واختيار الممثلين.



اللافت للنظر هو أداء الطفل المصري معتز هشام، لشخصية السلطان العثماني سليم الأول في مرحلة الطفولة؛ حيث جاء أداء الطفل بالغ الدقة؛ إذ نجح في الإمساك بكل انفعالات الشخصية.





"العين الإخبارية" التقت الطفل معتز هشام الذي كشف عن كواليس ترشيحه لمسلسل "ممالك النار" وكيف تعامل مع المخرج الإنجليزي وعدد الحلقات التي يظهر خلالها..

لفت حضورك القوي الأنظار خلال أولى حلقات "ممالك النار".

أبلغ من العمر 16 عاما، وأدرس بالصف الثاني الثانوي، وحتى هذه اللحظة لم أتلق دروسا في التمثيل ولكن أعتمد على مشاهدة أفلام عالمية والقراءة ومتابعة كل ما يدور على الساحة، وحمدا لله بدأ أدائي الفني يتطور بشكل تدريجي.

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كيف ترشحت لدور السلطان سليم العثماني في مسلسل "ممالك النار"؟

الصدفة وراء ترشيحي للعمل؛ إذ قرأ صديقي المقرب منشورا للشركة المنتجة تعلن من خلاله عن حاجتها لممثل صغير في السن، ترددت في المشاركة لكن صديقي أقنعني وذهبت للمقابلة وأجريت اختبار الكاميرا وتم اختياري للعمل في هذا المسلسل الضخم.





كم عدد الحلقات التي تظهر خلالها؟ وما أصعب مشهد قدمته في العمل؟

أظهر في حلقتين فقط، ولكن هذا الأمر لا يشعرني بالغضب أو الضيق لإيماني بأن ما قدمته في الحلقتين سيحقق نجاحا ويجذب الأنظار، وأعتبر آخر مشهد في الحلقة الأولى أصعب مشاهدي، وهو ما قمت خلاله بقتل ابن عمي في مثل سني حتى لا يكون عائقا في طريقي للحكم.

هل وجدت صعوبة في التصوير؟ وكيف تعاملت مع المخرج الإنجليزي؟

الحديث باللغة العربية أمر صعب جدا، عانيت في البداية لكن شيئا فشيئا، أتقنت الأمر كما ساعدني مصحح اللغة كثيرا لتقديم أداء أفضل، ولا أبالغ إذا قلت إن المخرج الإنجليزي بيتر ويبر رائع جدا، وشعرت بأنه عربي تماما؛ لأنه كان يتعامل بسلاسة ويشرح كل شيء بالتفصيل، ولأن لغتي الإنجليزية جيدة تعاملت معه بشكل رائع.

تقدم شخصية السلطان العثماني "سليم الأول" كيف تعايشت مع الشخصية؟

"ممالك النار" مسلسل ضخم ويكشف عن حقيقة العثمانيين وممارساتهم الظالمة وسياساتهم القائمة على الاحتلال والظلم، ومن أجل الاقتراب من شخصية "سليم الأول" قرأت عنها كثيرا ولم أكتفِ بالسيناريو.





هل سبق وشاركت في أعمال درامية بهذا الحجم في الإنتاج وعدد النجوم؟

أرشيفي الفني يضم 4 أعمال قبل مسلسل "ممالك النار" وهي "أبو عمر المصري، وطايع، والطوفان، وسابع جار" ولكن أثق بأن "ممالك النار" سيكون نقلة كبيرة في مشواري على الرغم من ظهوري في حلقتين فقط؛ فالإنتاج ضخم جدا والمسلسل يضم نخبة من ألمع النجوم في عالمنا العربي على رأسهم الفنان الكبير خالد النبوي الذي يجسد شخصية "طومان باي" المملوكي.