تركي آل الشيخ يدعمُ أحلام.. وفجر السعيد تدخلُ على الخطّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ المستشار تُركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أراد أنْ يدعم الفنانة الإماراتية أحلام، بعد أزمة تذاكر حفلها المنتظر إحياءه اليوم الإثنين في المملكة العربية السّعوديّة، على هامش معرض "أنا عربية" ضمن فعاليات "موسم الرّياض" موضحًا أنّ التذاكر تمّ بيعها بالكامل.

وأشاد "آل الشيخ" بالفنانة أحلام وأنّها بهذا الحفل استطاعت أنْ تحجز لنفسها المقعد الأوّل كفنانة عربية أحيت حفلًا بالمملكة تُعدّ تذاكره هي الأغلى، مشيرًا إلى أنّ روّاد معرض "أنا عربية" وصلوا إلى 20 ألف زائرة، وتجاوزت مبيعات الحفل أكثر من 35 مليون ريال.

وكتب تُركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض (أنا عربية) وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه 35 مليون ريال وزواره تجاوزوا 20 ألف زائرة".

واستطرد "آل الشيخ" قائلًا: "موسم الرياض مولع وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ 18 ألف وريعها لأعمال الخير".

ودخلت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، المعروفة بأنّها صديقة مقرّبة للغاية من أحلام، على خطّ دعم أحلام، حيث نشرت صورة دوّنت عليها "sold out، ألف مبروك حبيبتي أم فاهد ما يلوق لج إلا العلالي يا نجمة النجوم".

كما أرفقت تعليقًا على الصورة قالت فيه: "حفلة أحلام أنا عربية في موسم الرياض سولد أوت وهذا ليس بغريب فأم فاهد في السعودية تلعب في أرضها وجمهورها".

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وأثارت حفلة الفنّانة أحلام، والتي ستقام اليوم الإثنين بجامعة الأميرة نورة بالرّياض جدلاً واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعد أنْ تمّ الكشف عن أسعار تذاكر الدّخول المرتفعة جدًا، والتي اعتبرها البعض استغلالاً وطمعًا.

ولكن لم يشمل الجدل أحلام بحدّ ذاتها، بل انصبّ على الذين سيحضرون الحفل، حيث انقسم المعلّقون بين منتقدين لمن ينفقون أموالاً طائلة لحضور حفلة كهذه، وبين من يقولون، إنّ كلّ انسان حرّ في كيفيّة صرف أمواله.

وشهدت قائمة الأسعار 5 فئات تبدأ بالفضيّ (2500) ريال، ذهبيّ (5000) ريال، بلاتينيّ (7000) ريال، ماسيّ (10000) ريال، ملكيّ(15000) ريال، ومع إعلانها بيّن عدد كبير أن تلك الأسعار "فلكيّة"، ونوّه البعض منهم إلى أنّ الرّاتب الشّهريّ الذي يتقاضاه أقلّ من قيمة جميع التذاكر، مطالبين بمحاسبة من وضع الأسعار وإعادة النظر فيها، إلى أنْ رضخت الشركة المنظمة للحفل إلى طلب الجمهور الذي اعترض على سعر التذكرة، وقامت بتخفيضها 50٪ ووصل سعرها 2500 ريال.

وكشفت إدارة "موسم الرّياض" عن موعد الحفل عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعيّ، وجاء في تغريدة تمّ بثّها على موقع التغريدات "تويتر": "نختتم ونكرم نجومنا في معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنانة العرب أحلام".

فيما أعلنت النجمة أحلام، عبر حسابها الرسميّ بموقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" عن إحيائها لحفل ختام معرض "أنا عربية" إذْ نشرت بوستر الحفل وعلقّت بالقول: "أنا عربية، أنتظركم في رياض العز تحت رعاية هيئة الترفيه".

يُذكر أنّ الفنانة الإماراتية أحلام أحيتْ أولى حفلاتها بالرّياض في الصّالة الرّئيسّة لمركز الملك فهد الثقافيّ، حيث استقبلها الجمهور وقتها بتصفيق حارٍ عند اعتلاء خشبة المسرح.