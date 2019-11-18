هاري ستايلز يُعيدُ إحياء "كنزة الخِراف" على خُطى الرّاحلة ديانا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدّ المغنّي البريطانيّ والعضو السّابق من فرقة "وان دريكشن" هاري ستايلز لإطلاق ألبومه الثاني المُرتقب "Fine Line" في الأسابيع المقبلة. ويشتهر النجم بأسلوبه الفريد من نوعه والجريء عندما يتعلّق الأمر بإطلالاته الكاجوال والرسمية. كما أنّه مقرّب من العديد من مصمّمي الأزياء الشّهيرين ويُعدّ من أبرز أيقونات الموضة الرّجالية في الوقت الحالي.

وعندما خرج هاري في مدينة نيويورك قبيل ظهوره في البرنامج الحواري ساترداي نايت لايف، خطف الأنظار بإطلالته الخريفية التي ذكرتنا بإحدى إطلالات أيقونة الموضة الملكيّة الرّاحلة ديانا.

ارتدى النجم البريطاني بنطلونًا أزرق داكن، وقميصًا أزرق فاتحًا مقلمًا، وكنزة الجيليه الصوفية الزرقاء الداكنة بطبعة الخروف البيضاء من لانفين، وأحذية الأوكسفورد باللون الورديّ الفاتح.

أما وجه التشابه بين إطلالته وإطلالة الأميرة ديانا، والتي اعتمدتها في سنة 1981، يتمثّل في الكنزة الصوفية المطبّعة بطبعة الخروف، حيث تألّقت أميرة القلوب بنفس الكنزة، لكنْ بكمّين طويلين وباللون الأحمر؛ هذه الأخيرة تمّ تصميمها من قبل سالي موير وجوانا أوزبورن لعلاماتهما التجاريّة البريطانيّة "Warm and Wonderful"، نسّقتها مع قميص كلاسيكيّ أبيض، وزوج من الكعب الأحمر ذي الكعب المنخفض وبنطلون جينز.

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وبعد سنتين، ظهرت الأميرة مرة أخرى بالسترة نفسها خلال حضورها مباراة لسباق الخيول، لكنْ نسّقتها هذه المرّة مع بنطلون أبيض، وزوج من النظارات الشمسية الضخمة.

ومع تشابه الإطلالتين لا يسعنا إلا أنْ نفكّر في أنّ هاري قد كرم الأميرة الرّاحلة عن قصد، والتي ما تزال أيقونة رئيسيّة للموضة حتى الآن.

من البلوزات بربطات البو إلى بدلات غوتشي الجريئة، لطالما كانت اختيارات النجم جريئة وفريدة من نوعها في الآونة الأخيرة، وهذا يظهر أيضًا في مقاطعه الموسيقية.

كما أعلن النجم مؤخرًا عن جولته العالمية "Love On" على حسابه في إنستغرام، مرتديًا قميصًا ورديًا وبنطلون بالازو أبيض بأزرار ذهبيّة مزدوجة وخصر مرتفع مثبّت بزوج من الأحزمة المثبتة على الكتف، وزوج من الأحذية الجلديّة اللامعة بالكعب المنخفض.