هيفاء وهبي تُطل بـ"أسود فاتح" في رمضان المقبل







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطِّل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل مع نخبة من الممثلين بينهم شريف سلامة، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وصبري فواز، ومجموعة أخرى من النجوم والنجمات الشباب بحسب ما أعلنت شركة الصباح للإنتاج الفني، مشيرةً إلى أنها تتّجه لبدء تصوير المسلسل مع بداية العام 2020.

يشار إلى أن "وهبي" تستمر بتصوير دورها بفيلم "أشباح أوروبا" المنوي عرضه في موسم رأس السّنة الميلادية.



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