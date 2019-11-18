شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تتلقى الدعم من الفنانات بعد ظهورها بدون غطاء الرأس.. بنحبك يا قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة صابرين، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن قررت الظهور بدون غطاء الرأس، وتفاعل عدد كبيرمن نجمات الفن مع خلع صابرين للحجاب موجهين لها رسائل حب و دعم.

وكتبت الفنانة منى زكى، فى رسالتها إلى صابرين، قائلة:" جميلة بحبك"، أما الفنانة منة شلبى، قالت:" احنا حلويين وقمرات "، وكتبت الفنانة رانيا يوسف "قمر يا حبيبتى ما شاء الله ".

وعبرت الفنانة زينة، عن حبها للفنانة صابرين قائلة:" دائما جميلة و مهما عملتى هفضل أحبك "، وكتبت الفنانة نشوى مصطفى، قائلة:" قمر ياصابرين تبارك الله زي ما نتى بالظبط أيام دورك فى أبو العلا البشرى البنوتة الجميلة الطيوبة".

وقالت الفنانة روجينا، ما شاء الله قمر يا صابرين"، وكتبت الفنانة هيدى كرم "بحبك"، وكتبت لها رشا مهدى:" منورة حبيبتى"، واكتفت كل من الفنانات وفاء عامرو إيمى سالم وحنان مطاوع بوضع إيموجى قلب أحمرفقط.

وكانت الفنانة صابرين قد ظهرت مساء أمس الاحد، في إطلالة جديدة بعد تخليها عن "التربون" التى كان يعتبرها الجميع بديلاً للحجاب، وظهرت بشعر أصفر اللون، وذلك من خلال صورتين نشرتهما على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكانت صابرين ارتدت الحجاب بالفعل منذ فترة طويلة ولكنها تخلت عنه تدريجيًا، فارتدت بعده الطرحة الأسبانيش، لتستقر مؤخرًا على ارتداء "التربون"، لتقررأخيرًا التخلى عنه تمامًا والظهور بشعرها مرة أخرى كما كانت فى بدايتها الفنية.

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رانيا يوسف و هيدى كرم و حنان مطاوع



رشا مهدى



زينة و روجينا



منة شلبى



منى زكى روجينا نشوى مصطفى