شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من كواليس فيلم "أشباح أوروبا" لـ هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أول صورة من كواليس فيلم النجمة هيفاء وهبى، التى ظهرت بلوك أوروبي خلال أحداث فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وجمعت الصورة بينها وبين الفنان مصطفى خاطر الذى يجسد شخصية مهندس كمبيوتر ويرتدى نظارة نظر.



هيفاء وهبى ومصطفى خاطر من كواليس أشباح أوروبا

وتدور أحداث "أشباح أوروبا"، في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين وهما شقيقتان توأم، ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر.

ويصور فريق العمل 80% من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدى متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب في أحداث الفيلم.

أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضًا المخرج محمد ياسين.