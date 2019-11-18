بين مؤيد ومعارض.. الجمهور يعلق على خلع صابرين الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة صابرين، ترند "تويتر" عقب إعلانها خلع الحجاب، وظهورها عبر مواقع التواصل بدونه، وتفاعل الجمهور على قرارها المفاجئ ما بين مؤيد ومعارض.

ونرصد في التقرير التالي أبرز تعليقات الجمهور على خلع صابرين للحجاب..

نينا: "نفسي أعرف، هو إيه اللي حصل للناس بيتدخلوا ليه في شئون الناس، مين لبس ومين قلع، ومين خلف ومين نام ومين اتجوز ومين طلق ومين سافر، خليكم في حالكم.. صابرين، إنتِ جميلة لنفسك وأعملي اللي يعجبك".

عمرو: "إحنا بالباروكة حلوين وبحجاب حلوين، ومن غير حجاب طعمين يا أختي كدة حلوين، وكدة حلوين، وزي البدر طالعين منورين".

عبير: "أنتِ حرة تلبسي الحجاب أو تقلعيه حاجة تخصك، إنتِ قمر من جوة وبرة، كفاية بقى تدخل في حياة الناس.. أيه ده؟".

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جهاد صلاح: "ما اللي يقلع الحجاب يقلعه واللي يلبسه براحته.. مين قالكم إن حد وصي على حد.. مش هتتحاسبوا مكان حد سواء عقاب أو ثواب، ما تخليكم في حالكم يا جماعة".

بيري بسيوني: "أنتم لستم رب العباد لتحاسبوا الناس.. تعلموا إحترام خصوصية الآخرين وحرية التعبير والاختيار.. كن إنسان خلوق وكفى".

بينما كانت هناك أراء معارضة ومنها:

محمد الفاتح: "لم تكن محجبة أصلاً.. الحجاب أكبر من قطعة قماش على الرأس".

مسعد: "كل دا عشان يجيلك شغل". ​