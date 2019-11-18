تراند اليوم : تعليق صادم من «صابرين» على خلعها الحجاب ونشر صورة مثيرة...

في أول تعليق لها بعد خلعها الحجاب ونشر صورة مثيرة بشعرها، ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الفنانة المصرية «صابرين»، بأنها لم تكن محجبة من الأساس، وأن الله وحده هو من سيحاسبها.
وأوضحت «صابرين» في تصريح نقله موقع «فوشيا»؛ أنها تعودت على الانتقادات منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ ارتدائها الباروكة في مسلسل «شيخ العرب همام» مع االفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنها لم تكن محجبة من الأساس ولكنها محتشمة.وأضافت “صابرين” أن هذا أمر خاص بها فقط، وعلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحاسب الجميع.
وكانت صابرين فاجأت جمهورها بإطلالة مُفاجئة عندما ظهرت دون حجاب، في صورة نشرتها على إنستجرام واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.