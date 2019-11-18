تراند اليوم : أول ظهور لـ«فجر السعيد» مع فنانة مصرية شهيرة داخل المستشفى...



نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، صورة لأول مرة منذ مرورها بوعكة صحية، من داخل المستشفى بباريس، وبصحبتها الفنانة المصرية الشهيرة نبيلة عبيد.

وقالت فجر السعيد تعليقًا على الصورة التي نشرتها على موقع "إنستجرام" : «في المحن يبان معدن الصديق الوفي، من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية، الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم اتصالاتها يوميًا في الأهل مستمرة».

وتابعت "السعيد": «وعندما علمت بأني تجاوزت المحنة وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي، كلمة شكرًا لن تفي بلبلة حقها، فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن يقدرني ربي أرد لها نص جمايلها، فما أحوج المريض للسؤال عنه والكلمة الطيبة، حبيبتي بلبلة، الله لا يحرمنا من وجودك في دنيانا».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعوها مع الصورة داعين لها بتمام الشفاء والعودة لمنصتها الإعلامية.