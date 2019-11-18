تراند اليوم : تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة مدوية عن السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي...

كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاجأة جديدة فيما يتعلق بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصادر طبية قولها إن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية لجثمان هيثم أحمد زكي والعينات المتحصل عليها من الجثة.

وأكدت المصادر أن التقرير نفى بشكل تام ما تردد عن كون سبب الوفاة هو تناول هيثم أحمد زكي للمكملات الغذائية المتخصصة في بناء العضلات.

وقالت المصادر إن الوفاة جاءت لأسباب كيماوية ومرضية .

وأشارت المصادر إلى أن سبب الوفاة الدقيقة ستعلنه النيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص .

