تراند اليوم : أول صورة لـ«رامي جمال» بعد ظهور المرض على وجهه ونشطاء يتعاطفون معه...

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة للفنان المصري الشاب رامي جمال، بعد إصابته بمرض البهاق وظهور المرض على وجهه، وهو ما لاقى تعاطفًا كبيرًا بين النشطاء، مؤكدين دعمهم له وأن يستمر في تقديم فنه.
ونشر رامي جمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، حملات توعية لمرض البُهاق وقرّر مساعدة أيّ شخص يعاني من التّنمّر من هذا المرض الذي أصابه، وكاد أنْ يتسبّب في اعتزاله لولا دعم نجوم الفنّ وجمهوره، ليقرّر التّخلّي عن الاعتزال ومواجهة المجتمع بالإضافة لمساعدة أيّ شخص يعاني من نفس المرض.
وفي لفتة إنسانيّة جميلة، وعد الفنان المصريّ إحدى الفتيات المصابات بمرض البُهاق بإحياء حفل زفافها هديّة منه، حيث تواصلت الفتاة مع رامي من خلال حسابه على إنستجرام، وعبّرت عن حزنها من التّنمّر الذي تتعرّض له.
وقالت الفتاة: "نفسي جدًا أتعالج منه عشان مش كل ناس بتتعامل معاه إنه مرض عادي، فيه بيفكروا انه معدي واتعرضت لأكتر من موقف منهم ميك أب ارتست يوم خطوبتي كانت خايفة اكون معدية، وكانت عاوزة تستخدم أدوات تانية ليا مخصوصة عشان محدش يتعدي".
وردّ عليها رامى بتعليق نال إعجاب متابعيه قائلاً: "الفترة الجاية مش هيحصل كده تاني وهنعرفهم عنه كل حاجة وأنا هغني في فرحك هدية".