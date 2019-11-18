بأولى العروض النهائية لـ”ذا فويس”.. تأهل 8 مشتركين و12 يخوضون التحدي الأسبوع المقبل

بعد اجتياز 24 مشتركاً مرحلتي «الصوت وبس، المواجهات» بنجاح، انطلقت العروض النهائية من الموسم الخامس من البرنامج العالمي «ذا فويس» بصيغته العربية على MBC1، MBCمصر، MBC العراق وMBC5. وفي بداية الحلقة، ومن خلال تقريرٍ مُتَلفَز، علّق الدكتور عبد الرب إدريس والفنانين أصيل أبو بكر وراشد الفارس على أهمية وجود مثل هذا البرنامج في الساحة الفنية، وأثنوا على الأصوات المهمة التي يقدمها إلى العالم العربي.

إشادة باستثنائية الموسم الخامس

وبدورهم أشاد المدربون الأربعة باستثنائية الموسم الخامس، حيث وصفت سميرة سعيد التجربة بالممتعة والمثيرة، التي تمزج بين الأحاسيس والمشاعر فنكون مستمتعين حيناً وحزينين بمغادرة أصوات رائعة. أما راغب، فقال: نختار الموهبة ثم بسبب قوانين البرنامج نضطر للتخلي عنها سعياً لإيصال أحلى صوت، لكن الأكيد أن كل من وصلوا إلى هذه المرحلة هم أحلى صوت. وتمنت أحلام أن تكون هي مدربة أحلى صوت، لكن الهدف الأهم بالنسبة لها هو أن يصل إلى اللقب مشترك يثري الساحة العربية ونفتخر أنه خرج من البرنامج. ورأى حماقي أن استثنائية الموسم الخامس تنبع ليس من الأصوات الجميلة فحسب، بل من التنوع والأفكار الجديدة أيضاً، لنثبت أن وطننا العربي يضم طاقات فنية لا حدود لها. في نهاية الحلقة الأولى من العروض النهائية، تأهل 8 مشتركين للتصفيات المقبلة باختيار المدربين، وسيتنافس 12 آخرين الأسبوع المقبل حيث سيتم اختيار 8 آخرين، ليصل بالتالي 16 صوتاً إلى المرحلة القادمة. أما عن الذين اجتازوا المنافسة للحلقات المقبلة فهم: حفيظة فالكو، ويمان الحاج من فريق حماقي. رباب ناجد، وابراهيم مشولي من فريق أحلام. رضوان الأسمر، وكلارا عطالله من فريق سميرة سعيد. مهدي عياشي ودعاء لحياوي من فريق راغب. وكان ياسر السقاف وناردين فرج تناوبا على متابعة المشتركين بين الكواليس وعلى خشبة المسرح.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

بعد أكثر من عشرين ألف موهبة تقدمت للمشاركة في الموسم الخامس، وصل المئات لمرحلة «الصوت وبس»، والأفضل منهم استطاع تحريك الكراسي واقناع المدربين بصوته، ثم انتقل 15 مشتركاً لمرحلة المواجهات من كل فريق أي ما مجموعه 60 مشتركاً، تأهل منهم 24 فقط إلى العروض النهائية في منافسات قوية. بدأ العرض بميدلي متنوع للمشتركين قبل أن يعلن مقدما البرنامج ياسر السقاف وناردين فراج انطلاق المنافسة بين الفرق، حيث يغني 3 مشتركين من كل فريق، يختار المدرب منهم اثنين فقط، وتنتهي مسيرة الثالث، وتستمر التصفيات حتى الحلقة الختامية التي سيتوج فيها أحلى صوت، ويحصل على عقد لإطلاق ألبوم غنائي من إنتاج بلاتينوم ريكوردز.

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المشاركون يزورون جزيرة ياس

وقبيل انطلاق التحديات، زار المشتركون جزيرة ياس في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعشوا تجربة جميلة قبل العودة إلى المسرح. انطلقت المنافسة مع فريق حماقي بين يمان الحاج، وحفيظة فالكو، وأحمد عبد العزيز. فغنت حفيظة “عيون القلب” لنجاة الصغيرة، تبعتها يمان التي غنتCreep لـ Radiohead، وأدى أحمد موال “القلب اللي انجرح” لمحمد عدوية أتبعها بأغنية “يا ترى” لبهاء سلطان. أثنى المدرّبون على أداء الثلاثة قبل أن يختار حماقي حفيظة لتكمل معه المشوار إلى الحلقات المقبلة، ثم اختار يمان أيضاً لتنتهي بالتالي رحلة أحمد. أما من فريق أحلام، فقد تركزت المنافسة بين علي الشريفي وابراهيم مشولي ورباب ناجد. فغنى علي الشريفي قوم درجني” للفنان ابراهيم العبد لله، بينما غنى ابراهيم مشولي أغنية “دستور” لفنان العرب محمد عبده، وأدت رباب ناجد أغنية “الرسايل” لمحمد عبده أيضاً. واختارت بعد ذلك أن يتأهل معها إلى المرحلة المقبلة رباب ناجد وابراهيم مشولي.

وانتقلت المنافسة بعدها إلى فريق سميرة، حيث تركزت المنافسة بين كلارا عطا لله ورضوان الأسمر وتوفيق الكلش. فعنت كلارا “Tough Lover” لإيتا جيمس (Etta James)، وأدى رضوان الأسمر “طائر الاشجان” لعبد المجيد عبد الله، وغنى توفيق الكليش “النور مكانو في القلوب” لمدحت صالح. وقد اختارت سميرة رضوان الأسمر ليتأهل معها إلى المرحلة المقبلة، واستعانت بأحلام لمساعدتها على اختيار الاسم الثاني بين توفيق الكلش وكلارا عطالله، فاختارت كلارا. أما في فريق راغب، فقد تنافس كل من مهدي عياشي، ودعاء لحياوي وشرف أحمد. وأدى شرف أحمد “شهلة لعياني” لشاعو عبد القادر، وغنت دعاء لحياوي “Love on the earth” لريهانا (Rihanna)، فيما غنى مهدي عياشي “والله تستاهل يا قلبي” لسيد دروش. واختار راغب مهدي ودعاء. الجدير بالذكر أن عرض كواليس البرنامج يستمر ضمن حلقات خاصة في سهرة كل خميس، وهي تتضمن جولة في تحضيرات المشتركين إلى المواجهات فيما بينهم، كما تصوّرهم في لحظاتهم العفوية.