صورة.. تركي آل الشيخ: تذاكر حفلة أحلام في الرياض الأغلى عربيًا

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحكومية بالمملكة العربية السعودية، إن حفل الفنانة الإماراتية أحلام، المنتظر إقامته، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بيعت

كل تذاكره، وتعتبر الأغلى ثمنًا لأي فنان عربي أحيا حفلًا في المملكة.

قال آل الشيخ إن حفل أحلام في

معرض "أنا عربية" أكبر دليل على أن لدى السعودية قوة شرائية وفرصًا استثمارية ضخمة، موضحًا أن عدد زوار المعرض وصل إلى 20 ألفًا، وأن سعر التذكرة وصل إلى 18 ألفًا، ويذهب ريعها لأعمال الخير.