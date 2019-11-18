شاهد.. ياسمين صبري​ في جزر المالديف تتابع التمارين الرياضية

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - تتواجد الممثلة ​ياسمين صبري​ في جزر المالديف، حيث سافرت لاستكمال إجازتها قبل انشغالها بأعمالها الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة.

واستغلت صبري وجودها هناك لممارستها التمارين الرياضية على أحد شواطئ المالديف، استمرارًا لحرصها على إظهار رشاقتها في ممارسة هذه التمارين بشكل دائم.

وعلى صعيد آخر وفور عودتها إلى القاهرة ستقرر صبري مشاركتها بمسلسلها الجديد الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن قرأت في الفترة الأخيرة العديد من النصوص لتقديمها واختارت بالفعل موضوع العمل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع المقبل.