محمد عساف يتضامن مع صحفي فلسطيني فقد عينه اليسرى برصاصة أطلقها جنود الاحتلال

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - تضامن الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​مع الصحفي معاذ عمارنة بعد ان فقد عينه ونشر عساف صورة يغطي بها عينه وعلق : “تضامناً مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى”.

على صعيد آخر وبعد ان كان مقررا ان يحيي محمد عساف والفنانة البحرينية حلا الترك حفلاً الجمعة ضمن “موسم الرياض” في السعودية، تم تأجيل الحفل، واعلنت ادارة المهرجان ان الجمهور بإمكانه استرداد قيمة التذاكر.

وجاء في البيان :”نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا تخص الفنان محمد عساف، اعتذر الفنان عن إحياء الحفل في الموعد المقرر له”. وأضاف: “لذا فقد تم تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فروع فيرجين ميغاستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة وبالتأكيد سيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد”.

اما عن سبب هذا التأجيل، فقد طلب محمد عساف ذلك بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة، وقال في تعليق: “جمهوري في السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على اهلنا في غزة شاكراً تفهمكم”.