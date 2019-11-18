“زمان البعد” يعيد خالد عبد الرحمن إلى جمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم جديد يحمل اسم “زمان البعد” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم أربع أغنيات جديدة من ألحان سهم، وهي “زمان البعد” و”مهب الريح” كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز، “بالله من جدك” كلمات سعود البابطين و”ليالينا” كلمت قوس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “روتانا” كانت قد شنّت حملة واسعة ترافقت مع إطلاق الألبوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “زمان البعد”: