مايا دياب وأوقات مجنونة مع حسن الرداد في كواليس “لوكاندة الأوباش” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تعقد النجمة اللبنانية مايا دياب جلسات عمل مكثفة استعدادًا لأوّل عمل تمثيلي مسرحي لها، والمقرر أن تطلّ به لأوّل مرّة على جمهورها في المملكة العربية السعودية.

وكشفت مايا دياب مؤخرًا عن فيديو يجمعها مع الفنان المصري حسن الرداد، الذي سيشاركها بطولة “لوكاندة الأوباش”، أثناء تصويرهما الإعلان الترويجي الخاص بالمسرحية.

وطغت على كواليس التصوير أجواء من العفوية والفكاهة وذلك ظهر واضحًا من خلال الفيديو الذي نشرته مايا دياب، فكتبت بتعليقها عليه: “أوقات مجنونة مع حسن الرداد واللي جاي أحلى ..استنونا.. لوكاندة الأوباش”.

مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي. يلعب بطولتها إلى جانب مايا دياب وحسن الرداد كل من شيماء سيف وحمدي المرغني.

الجدير ذكره أن مايا كانت قد صورت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.