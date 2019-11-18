هكذا احتفل الأمير هاري وميغان ماركل بعيد ميلاد الأمير تشارلز

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت العائلة المالكة بعيد ميلاد وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الـ 71 الذي صادف يوم الخميس، بما فيهم الحفيد الجديد آرتشي هاريسون.
فللاحتفال بهذه المناسبة، شارك الأمير هاري وميغان ماركل صورة جديدة، لم تنشر في السابق، من حفل عمادة الطفل في تموز/يوليو الماضي.
وظهر في الصورة التي نشرت على انستغرام بالأبيض والأسود، الأمير هاري حاملاً ولده الصغير وإلى جانبه الأمير تشارلز ينظر إليه، وأُرفقت الصورة بتعليق: “عيد ميلاد سعيد لصاحب السمو الملكي أمير ويلز. السيد، الأب، الجد!”.
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