رسالة جديدة من نجل عادل إمام – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: وجه المخرج رامي إمام، رسالة جديدة، إلى معجبي ومحبي والده، الفنان المصري، عادل إمام.

وقال “إمام” في رسالته المصورة، التي شاركها عبر حسابه على موقع “إنستجرام” أنه تلقى رسائل وتعليقات كثيرة من الجمهور، الذين عبروا عن حبهم لوالده، ووجهوا الشكر لرامي بعد أن طمأنهم عليه، وذلك عقب تداول شائعات بشأن وفاته وتدهور حالته الصحية.

وكان رامي إمام شارك جمهوره، مقطعًا مصورا له على “إنستجرام”، وهو يجلس بجوار والده، عادل إمام، في كواليس تصوير مسلسل “فلانتينو”، المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

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ويظهر عادل إمام في المقطع المصور وهو يمسك بسيجارة ومنهمك في حفظ أحد مشاهد المسلسل، قبل البدء في تصويره. ووصف رامي إمام ظهور والده في المقطع المصور بـ”المفاجأة”.

ويقترب عادل إمام من إنهاء تصوير مشاهده في مسلسل “فلانتينو”، الذي يعود به للمنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

ويجسد عادل إمام في أحداث المسلسل، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، يدعى “نور عبد المجيد فالنتينو”، ويواجه خلال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار تشويقي اجتماعي.