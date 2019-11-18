أسماء المنور تتألق في حفل موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت النجمة المغربية أسماء لمنور، الملقبة بـ”ملكة الأندلس”، في الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه. وهو الحفل الذي شارك فيه النجم عبادي الجوهر، والفنان فؤاد عبد الواحد.

قدمت لمنور دويتو غنائي مع المطرب فؤاد عبد الواحد، وسط دندنة خاصة تمتع بها الجمهور، لتؤكد أنها تحترم فن وغناء عبد الواحد كثيراً، وأنها سعيدة للتواجد معه في هذه الليلة.

وقالت لجمهورها :”لثاني مرة أتواجد في موسم الرياض، سعادتي كبيرة أنني أراكم في المملكة العربية السعودية مصدر السعادة، خصوصاً سعادتي بموسم الرياض أن يجتمع الفن والغناء والترفيه والموسيقى بهذا الشكل”.

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ووجهت الشكر لرئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل شيخ، وقالت: “شكراً لمعالي المستشار تركي آل شيخ ، وهذا ليس غريباً عليك كإنسان وكفنان أن تقدرنا بهذا الشكل”.

وقدمت لمنور مجموعةً من أغانيها، مثل: يا محترم، الحب نعمة، أخطيت، جيني للخير، عندو الزين.