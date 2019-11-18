زوجة مايكل شوماخير تردّ على اتهامات بإخفاء تفاصيل عن حالة زوجها الصحيّة.. ماذا كشفت؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّت كورينا شوماخير، زوجة أسطورة الفورميلا 1 مايكل شوماخير، على ادعاءات مدير أعماله السابق بأنها تُخفي عن الرأي العام حقيقة وضع زوجها الصحي.

ومنذ حادثة التزلج التي تعرّض لها في جبال الألب الفرنسية في كانون الأول من العام 2013 والتي دخل على أثرها بغيبوبة، لم يُكشف الكثير عن حالة بطل الفورميلا 1 الصحية، بخاصةٍ بعد نقله إلى منزل العائلة في لايك جينيفا لتلقي العلاج في أيلول 2014.

وبعدما قال مدير أعمال شوماخير ويلي ويبر في بداية هذا الشهر إنّ كورينا تخاف أن يتم الكشف عن حقيقة وضع زوجها الصحي وأنّها رفضت طلبات منه برؤية شوماخير، ردّت كورينا على ويبر في مقابلةٍ قائلةٍ إنّ زوجها البالغ من العمر 50 عاماً يتلقى أفضل علاج وأنها تُحقّق فقط رغبته بإبقاء تفاصيل حالته طي الكتمان.

وكشفت كورينا لمجلة She’s Mercedes “إننا نقوم بكل ما باستطاعتنا لمساعدته، نرجو أن تفهموا أننا نُلبي رغبة مايكل بإبقاء وضعه الصحي سرًّا”.