فن ومشاهير

ليلة استثنائية مع عبادي الجوهر في موسم الرياض

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متابعة بتجــــــــــرد: قدم النجم عبادي الجوهر كل ما هو متميز في ليلةٍ استثنائية، في الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في المملكة العربية ، ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه. وشارك في الحفل مع هو الحفل الذي شارك فيه أيضاً الفنان فؤاد عبد الواحد، والفنانة أسماء لمنور

وجمع الجوهر نجوم الحفل، أسماء لمنور وفؤاد عبد الواحد، في سهرة طربية معاً، فغنوا وأطربوا الجمهور بصوتٍ واحد، متألقين مع أغنية ” قالوا ترى”.

ثم كانت فقرة الدندنة على العود، التي على الرغم من رومانسيتها، أشعلت الأجواء. وبمجرد أن أحضر الجوهر العود، كانت فرحة الجمهور كبيرة.

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وشكر الفنان السعودي رئيس هيئة الترفيه، معالي المستشار تركي آل شيخ، على تنظيم موسم الرياض، وأرسل رسالة حب إلى شركة روتانا.

قدم الجوهر مجموعة كبيرة من أغانيه منها: المزهرية، خلاص إرجع، صمت الطريق، لو تعرفين، قالوا ترى، لا سفر، يا شوق، في بعدك، أجهلك ولي سنين أتخيلك، تبى تعرف في قلبي، وش مكانك، وغيرها.

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