فؤاد عبد الواحد يمتع الجمهور في حفله بموسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: أبدع الفنان فؤاد عبد الواحد وأمتع جمهوره في الحفل، الذي أقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض. وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وهو الحفل الذي شارك فيه أيضاً النجم عبادي الجوهر، والفنانة أسما لمنور.

بدأ فؤاد حفله، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين تفاعلوا مع أغانيه ورددوها معه في معظم الأوقات، ومع الفرقة الموسيقية التي كانت بقيادة المايسترو مدحت خميس.

أبهر الفنان اليمني جمهوره عندما غنى “قل للمليحة”، التي وصلها بعد ذلك برائعته “ليل ومغرب”.

وقدم مجموعةً من الأغانب، كان أبرزها: قال بو محاصر، يا ليالي، ،ما طاوعتوا، أنا من يوم، خصام الوقت، لا شفتني، تعلم.

Advertisements

ورحب فؤاد بجمهوره قائلاً: “شرفتونا، وسعيد بسبب تواجدي في ليلة من ليالي موسم الرياض المبهر، وإن شاء الله دائماً لياليكم فرح وسعادة”.

ووجه الشكر لرئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل شيخ على الجهد المبذول في موسم الرياض.

وأكد على تقديم الشكر الدائم، على الحب والدعم الدائم المقدم من روتانا.