لماذا توقف تصوير مسلسل نيللي كريم الجديد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب عامين عن السباق الدرامي الرمضاني، تعود النجمة المصرية نيللي كريم، للمشاركة من جديد خلال سباق عام 2020.

هذا العام تتعاون النجمة المصرية مع شركة “العدل غروب”، التي تنتج لها مسلسل “النصابين”. وهو المسلسل الذي صوّرت منه كريم يوم واحد منذ أكثر من 5 أشهر، ثم توقف التصوير لأسبابٍ عدة. كان أولها عدم التعاقد مع قناة لعرض المسلسل، ما جعل الشركة توقف التصوير، خوفاً من تكرارا ما حدث معهم في الموسمين السابقين.

إذ خرجت حينها مسلسلاتهم من السباق الدرامي الرمضاني، وتم عرضهم خارج شهر رمضان، ما تسبب في خسائر كبيرة لهم. أما السبب الثاني، فيرجع للكلفة الإنتاجية الكبيرة للمسلسل، في ظل تخفيض أسعار الشراء وقيمة الإعلانات بنسبة تزيد عن 50%.

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وبعد إعلان شركة العدل خروجهم من سباق الموسم الدرامي المقبل، فجأةً ومن دون مقدماتٍ، تعاقد المنتج تامر مرسي، ممثلاً عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع العدل غروب، للشراكة والتعاون في المسلسل، شرط تخفيض ميزانية الإنتاج، وأجور النجوم المشاركين في العمل، لتتناسب مع معطيات السوق الجديدة. وبالفعل، وافقت الشركة، ووافقت النجمة المصرية على تخفيض أجرها.

وأفادت بعض المصادر الخاصة أن مؤلف العمل عمرو الدالي، والمخرج أحمد مدحت، بدأوا جلسات عملٍ مكثفة للانتهاء من كتابة بقية الحلقات واختيار أماكن التصوير.

كما تقوم نيللي كريم بالسفر إلى دبي لشراء ملابس الشخصية التي تقدمها، وهي شخصية نصابة. وقال مصدر من داخل فريق العمل، إن هناك جلستي ترشيحات ستعقد لترشيح كافة أبطال العمل، تمهيداً لبدء التصوير، ليتسنى لهم اللحاق بالعرض ضمن الموسم الرمضاني المقبل، الذي لم يتبقّ عليه سوى 160 يوماً فقط.