صادق الصباح يكشف عن خريطة الشركة القادمة… أعمال بالجملة

تعمل شركة صبّاح للاعلام لصاحبها المنتج صادق الصباح على عدة مسلسلات درامية، لتخوض بها السباق الرمضاني 2020 منها: مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفا وهبي، تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل. مسلسل “عشرين عشرين” بطولة نادين نجيم، قصي خولي واخراج فيليب اسمر. مسلسل “الهيبة4” بطولة تيم ونخبة من الممثلين بالاضافة الى أعمال أخرى.

وكشف المنتج صادق الصباح في حديث اعلامي الى أنه يعمل على مسلسل جديد مع النجم تيم حسن ما بعد “الهيبة 4”. وشدد ان المشروع خاص جداً لا يستطيع كشف الكثير عن الموضوع حالياً ولكن قريباً سيتم الكشف رسمياً عن كل التفاصيل.

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وتابع “الصباح” لافتاً ان تيم حسن أخذ برأيه حول مسلسل “العميد” الذي يتم تصويره حالياً وشدد على انه شجعه وساعده ببعض النقاط.

اما مسلسل “من الآخر” لرمضان 2020، لفت “الصبّاح” أنه يضم معتصم النهار، ستيفاني صليبا، رفيق علي احمد وسينتيا صاموئيل. من كتابة اياد ابو الشامات وقصة المسلسل مميزة.

أما المفاجأة، اعلان المنتج صادق الصباح عن انتاج فيلم تكملة لمسلسل “طريق” الذي عرض في رمضان 2018 وجمع نادين نجيم وعابد فهد الذي رحب فهد بالفكرة. وأضاف “الصبّاح” ان الذي شجعه أكثر على انتاج فيلم هو شخصية جابر سلطان النافرة حيث لا زال امامها الكثير لتقدمه. وقد بدأ فريق عمل شركة الصبّاح بكتابة النص.وهل تشارك نادين نجيم في الفيلم، لفت “الصبّاح” ان خط نادين في مسلسل “طريق” انتهى.