فنان يتشاجر مع زوجته ويتركُ طفليه بجانب المنزل.. أحدهما مريضٌ بالقلب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت مدينة طنطا في مصر واقعة جحود فنان شعبي وزوجته تجردا من المشاعر الإنسانية، بعدما تركا نجليهما في حالة صحية عصيبة بجانب جدران المنزل، نتيجة نشوب خلافات بينهما، وتكفلت جارتهما بإنقاذ حياة نجليهما اللذين لم يتجاوزا سن الـ 5 سنوات.

بداية الواقعة جاءت بعد توجه سيدة مصرية لأحد أقسام الشرطة في محافظة الغربية، لتحرير محضر ضد رجل وزوجته تركا طفليهما في بجانب المنزل بعد مشاجرة بينهما، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن الأب مطرب شعبي قدم عددًا من الأغاني الشعبية خلال السنوات الماضية.

الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين المطرب الشعبي أمين وهدان "فلسطيني الجنسية" وشهرته شادي الأمير وبين زوجته، بسبب خلاف بينهما على رعاية الطفلين، وحسب المصدر الأمني، تطورت المشاجرة بين الطرفين ليقوم أحدهما بإخراج الطفلين من المنزل وتركهما دون رحمة.

فور رؤية سيدة مصرية - جارتهما - للطفلين، قامت بأخذهما إلى شقتها ورعايتهما، ومن ثم حرّرت محضرًا بمديرية أمن الغربية، اتهمت فيه الأبوين بالإهمال الجسيم تجاه طفليهما.

وقامت السيدة بتصوير الطفلين لإثبات حالتهما، قبل أن تذهب إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقوالها وتحرير المحضر، فيما تولت النيابة التحقيق، حيث أكدت أن الزوجين دائمًا ما يتشاجران سويًا، إلا أنها المرة الأولى التي يقدمان فيها على هذا التصرف الغريب.

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وأوضح المصدر الأمني أن الطفلين أحدهما 4 سنوات والآخر عمره لم يتخط الـ3 أشهر، ومريض بالقلب، وعقب وصول أجهزة الأمن لمقر الواقعة، حصلت على الطفلين من السيدة التي تقدمت بالبلاغ، وطالبت الأبوين بحسن رعايتهما.

يذكر أن شادي أمير مطرب شعبي وعضو عامل في نقابة المهن الموسيقية، اشتهر بتقديم أغاني المهرجانات منذ عامين تقريبًا في مصر، حيث قام بتصوير أكثر من أغنية على طريق الفيديو كليب ويتم إذاعتها على عدد من القنوات المتخصصة في اللون الشعبي.

وتمكن الأمير من تحقيق شهرة لا بأس بها في الشارع المصري، من خلال عدد من الأغاني التي لاقت انتشارًا واسعًا، منها "مش هسيبك"، "شدتي"، "مستغني عن قلبك" وغيرها من الأعمال التي تنتمي جميعها إلى اللون الشعبي وأغاني المهرجانات.