شام الذهبي: كلّ ما هو متداول غير صحيح وطارق العريان رجل مثاليّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت شام الذهبي، ابنة الفنانة السّوريّة أصالة نصري، على اتّهامات وجّهت إليها، بأنّها قصدت التلميح إلى انفصال والدتها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، موضحًة أنّها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها طارق العريان، أو التلميح بوجود أزمة وخلافات بينها.

وأضافت "شام" في تصريحات تلفزيونية لها قائلًة، إنّ التعليق الذي تحدّثت فيه عبر مقطع الفيديو لم يكن في ذهنها وهي تتحدّث فيه أنّها قاصدة به والدتها وزوجها المخرج طارق العريان، منوهًة أنّ كلّ ما تمّ الحديث عنه إزاء هذا الأمر غير صحيح.

وشددّت شام الذهبي على أنّها تُحبّ المخرج طارق العريان، بل تعشقه وتراه زوجًا مثاليًا للغاية، مبينًة: "أونكل طارق بعشقه هو رجل مثالي".

ونوّهت شام الذهبي، إلى أنّ والدتها تأخذ رأيها في الأغاني التي تبدأ العمل عليها في ألبوماتها الغنائية، أو أيّ أغنية "سينجل" إلا أنّها لا تذهب معها إلى الاستوديو أوقات تسجيل أعمالها.

وأضافت "شام" أنّ ذوقها في المزيكا مختلف لأنّها كلاسيكية وتحبّ أغاني والدتها القديمة ومنها: "عايز الحق، قد الحروف" أي تميل للون الطربي أكثر.

واستطردت قائلًة، إنّ كلّ الأغاني حاليًا صارت سريعة أكثر، ولكنْ هناك أغانٍ جديدة لها تعشقها أيضًا، مردفًة أنّ هناك أغانٍ لا تحبّها لوالدتها، رغم أنّها لاقت نجاحًا كبيرًا مثل "كبرتك على سيدك".

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وأثارت شام الذهبي الجدل بين الجمهور حول حقيقة تعرُّض والدتها لأزمة وخلافات مع المخرج طارق العريان، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تتحدّث عن العلاقات الزوجية، وتستعين بالإعلامية رضوى الشربيني بالحديث عن الرّجل الحقيقيّ الذي يعامل المرأة كملكة.

وظهرت شام في مقطع فيديو تحدّثت فيه عن العلاقات الزّوجيّة وقالت: "الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك... والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل".

وأكّد متابعو الفنانة أنّ شام أشارت بطريقة غير مباشرة على وجود خلافات بين والدتها والمخرج طارق العريان، مشدّدين على أنّ ابنة الفنانة لم تكن تتحدّث سابقًا عن العلاقات الزّوجيّة وظروفها إلا حاليًا.

وأضافوا أنّ تعليق شام على الرّجال في الفيديو كان المقصود فيه هو زوج والدتها طارق العريان، رغم أنّها لم تتحدّث بشكل صريح.

وهدأت العلاقة بين الثنائيّ أصالة والعريان، وكلّ منهما منشغل في عمله، وذكرت مصادر صحفية أنّ الأمور لا تتجّه إلى التصالح أو التفاوض بينهما لوضع حلّ للأزمة حاليًا، كما أنّهما لم ينفصلا وكلاهما متريّثان، وتحديدًا النجمة السورية التي لا تريد أنْ تكون نتائج الانفصال عكسيّة سواء على عملها أو مع طفليها آدم وعلي العريان، وخاصّة إذا ما طلب والدهما بقاءهما في مصر ومنع مغادرتهما.

ورغم حيرة الجمهور وانشغالهم في قضيّة الأزمة بين أصالة نصري وزوجها طارق العريان، إلا أنّ الأيام المقبلة كفيلة لوضع حدّ لهذه التكهّنات؛ لأنّ قضايا المشاهير عادة لا تبقى مخفيّة لاسيما في حال تمّ تسليط الضّوء عليها.