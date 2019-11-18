تراند اليوم : أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليحيي الفخراني وفنانة شهيرة تكشف الحقيقة

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري يحيي الفخراني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في الرياض بعد انتهائه من تقديم العرض الأخير لمسرحيته ” الملك لير ” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .

ونشرت الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع ” فيس بوك ” لتؤكد على أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأعربت عن استيائها من هذه الشائعات حول مرض الفنان يحيى الفخراني .

وكتبت : ” كل إنسان بيقول خبر بالكذب لو لم يتأكد من حقيقته فيروح مشيره قبل ما يتأكد يبقي عديم الضمير .. وكان يوم أغبر يوم من اللايكات والترند ونسب المشاهدة بقت أهم من الأخلاق والإنسانية .. حسبي الله ونعم الوكيل في مواقع صحفية وجروبات منزلة خبر أن النجم يحيى الفخراني تعبان صحيا ” .

وتابعت : ” دكتور يحيي الحمد لله بخير ربنا يبارك في عمره وصحته ويمتعنا بفنه المتميز دايما يارب .. إحنا بنعرض مسرحية الملك لير ولسه راجعين من موسم الرياض مبسوطين بنجاحنا واستقبال أهل الرياض الرائع لأشخاصنا وللمسرحية وعلى رأسنا نجمنا الكببر يحيي الفخراني ” .

وأضافت : ” ارحمونا إشاعات لو الناس تتكلم علي النجاح والأعمال الفنية المحترمة أكتر من اللت والعجن والإشاعات حالنا هيختلف كتير ” .