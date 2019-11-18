تراند اليوم : الإعلامية المصرية المتهمة بالجمع بين زوجين تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت مدوية

ردت إعلامية مصرية شهيرة على اتهام الفنان محمد غنيم لها بالجمع بين زوجين هو أحدهما.

وقالت المذيعة بقنوات النيل المتخصصة رانيا الجبالي: “الآن أجلس مع المحامي الخاص بي لمتابعة تطورات هذا البلاغ الذي تقدم به شخص يدعى محمد غنيم يزعم جمعي بين زوجين”.

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: “أولا لست زوجة لصاحب البلاغ من الأساس ولا تربطنا أي صلة حتى يتهمني بهذا الاتهام”.

وتابعت: “هو يطاردني منذ فترة ويطلب الزواج مني وأنا أرفض”.

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واستدركت: “لن أترك حقوقي بعد حملة التشويه التي قادها هذا الشخص وبخاصة أنني أمتلك كل المستندات التي تثبت كذب ادعاءاته”.

وأردفت: “يكبرني بـ20 سنة ولطالما أخبرته أنه لا يمكن إتمام الزواج بيننا لكنه لم يتوقف عن مطاردته”.

وكان الفنان محمد غنيم الذي اشتهر بدور عم محمد رمضان في مسلسل “الأسطورة” قد تقدم ببلاغ للجهات المختصة يتهم فيه الإعلامية بسنت الجبالي بالجمع بين زوجين ، زاعما أنها زوجته.