كندة علوش تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية بعد الزواج

كشفت الفنانة السورية كندة علوش، سر غيابها عن الساحة الفنية بعد زواجها من الفنان عمرو يوسف، وإنجابها لطفلتها الأولى “حياة”. وأضافت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تختلف عن غيرها من النجوم، فمن غير الممكن أن تعود للعمل بعد الزواج مباشرة ويستيقظ زوجها دون أن يجدها، خاصة أن فكرة العمل بالتمثيل صعبة وتتطلب الغياب لساعات قد تصل إلى 12 ساعة، وحتى عند عودتها للمنزل يكون ذهنها مشغولًا بالعمل.

وتابعت، أنها قررت أن تكون موجودة في أول سنة زواج وأن تركز مع بيتها وزوجها وأسرته ومتطلبات زوجها وكل وقتها يكون 100% لبيتها حتى تتلافى أي مشكلة من الممكن أن يسببها الغياب.

واستطردت أنه بعد حدوث الحمل، كان قرار غيابها موجود لأن الأمومة مقدسة لأنه من غير الممكن أن تنطق ابنتها أول حرف وأول حركة دون أن تكون موجودة، خاصة أن الأمومة تحتاج منها تركيز يصل إلى 100%، موجهة تحية لكل الأمهات التي تجبرهن ظروفهن على العمل رغم الإنجاب.

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