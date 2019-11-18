كندة علوش تدافع عن نفسها بعد هجوم السوريين عليها

القاهرة ـ محمد الشناوي
تعرضت الفنانة كندة علوش لإنتقادات كثيرة من قبل العديد من السوريين بسبب حديثها باللهجة المصرية بالكثير من البرامج.
كندة قررت الدفاع عن نفسها من خلال تغريدة أطلقتها مؤخرًا من خلال حسابها على تويتر، وقالت :" بعض المتابعين بيعتبو ليش بحكي مصري ببعض اللقاءات ..دائما برد وقت يكون اللقاء على قناة عربية ما بحكي غير سوري".
وأضافت: "ووقت يكون اللقاء على قناة مصرية بحكي مصري كونو أكتر من ٩٩٪ من متابعينا مصريين ولأنو صرلي عشر سنين عايشة وبشتغل بمصر كنوع من رد الجميل ودائما بحكي عن بلدي سوريا بحب وفخر كبير".
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