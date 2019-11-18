فريد شوقي تُطمئن الجمهور على صحة يحيى الفخراني

طمأنت الفنانة رانيا فريد شوقي الجمهور على الفنان يحيى الفخراني، ونفت ما تردد مؤخرًا بشأن تعرضه لأزمة صحية، وأكدت أنه بخير وعاد مؤخرًا من السعودية بعد عرض مسرحية "الملك لير".

ونشرت رانيا صورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "كل إنسان بيقول خبر بالكذب لو لم يتأكد من حقيقته فيروح مشيره قبل ما يتأكد يبقي عديم الضمير وكان يوم أغبر يوم من اللايكات والترند ونسب المشاهدة بقت أهم من الأخلاق والإنسانية حسبي الله ونعم الوكيل في مواقع صحفية وجروبات منزلة خبر إن النجم يحيى الفخراني تعبان صحيا.. دكتور يحيى الحمد لله بخير ربنا يبارك في عمره وصحته ويمتعنا بفنه المتميز دايما يا رب احنا بنعرض مسرحية الملك لير ولسه راجعين من موسم الرياض مبسوطين بنجاحنا واستقبال أهل الرياض الرائع لأاشخاصنا وللمسرحية وعلى رأسنا نجمنا الكببر يحيى الفخراني".

وأنهت التدوينة قائلة: "ارحمونا إشاعات لو الناس تتكلم على النجاح والأعمال الفنية المحترمة أكتر من اللت والعجن والإشاعات حالنا هيختلف كتير".

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