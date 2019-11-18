نبؤة لم تتحقق لبليغ حمدى بنجومية على شبانة أحد أقارب عبد الحليم حافظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بليغ حمدي من أروع الملحنين إن لم يكن الأفضل في تاريخ التلحين، بعدما تمكن طوال مسيرته أن يتربع علي عرش الملحنين، ويضع بصمته علي أفضل الأغاني الذى رسمها بشخصيته وعقليته التي يري كثيرون صعوبة تكرارها.
بليغ حمدي وحليم
بليغ حمدي الذي تعاون مع عبد الحليم وأم كلثوم ومحمد رشدي ووردة وغيرهم من أهم المطربين شكل مع حليم بشكل خاص دويتو مميز توج بأغاني مثل "سواح" و"موعود"، "أنا كل ما أقول التوبة" و"على حسب وداد قلبي"، وغيرها من أهم الأغاني الذي يعلمها محبي الغناء وجمهور بليغ تحديداً ممن يعلموا أيضاً حجم العلاقة التي جمعت الثنائى وظهرت جلية في حزن بليغ الشديد علي موت حليم حيث أقام العزاء داخل منزله وأعلن الحداد لفترة ممتنعاً عن التلحين.
إلا أن تلك الموهبة الفريدة ربما لم يراها كثيرون أثناء استماعها إلي موهبة شابة، وهو ما يحصل خلال الفيديو التالي حيث يظهر به اثنين من المواهب منهم أحد أقارب عبد الحليم حافظ، وهو المطرب علي شبانة الذي غني للمرة الأولي أمام بليغ خلال الفيديو التالي ليستمع إليه بليغ بإنصات ويبدي رأيه فيه بعد ذلك مؤكداً علي أنه سيصبح نجما.
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