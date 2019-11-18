بالصور| هايدي موسى تتجه للسعودية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة هايدي موسى مجموعة من الصور، عبر حسابها في موقع "انستجرام"، خلال توجهها للمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.
وظهرت موسى في الصور، من داخل المطار، وعلقت: "مشتاقين للسعودية وناسها، للمشاركة في موسم الرياض".
وطرحت هايدى عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، في شهر أبريل الماضي، وأحيت موسى حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية.
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