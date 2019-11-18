بعد أولى حلقاته.. الجمهور يعلق على "ممالك النار" لخالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تصدر مسلسل "ممالك النار" للفنان خالد النبوي، ترند "تويتر" مع أولى عرض حلقات العمل على شاشة "إم بي سي" أمس الأحد.

المسلسل باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.

ونرصد أبرز التعليقات الجمهور عن المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى..

صالح بن خالد: "ممالك النار.. هذا المسلسل اللي يستاهل المتابعة، بفضل الله أصبحنا إحنا من يسرد تاريخنا وليست أطراف خارجية تدنس التاريخ العربي العظيم".

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هند عبدالله: "بداية موفقة.. فخر بلدنا العالمي خالد النبوي.. ممالك النار، طومان باي".

ميدو: "عمل يستحق الفخر.. ممالك النار".

أشوش: "ممالك النار.. حاولوا تتابعوه أهو حاجة تروق الدم".

أحمد ميمو: "الله ينور بجد حاجة جامدة أوي.. ممالك النار".