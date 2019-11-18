تراند اليوم : حلا شيحة تبكي بحرقة بعد إعلان الفنانة صابرين خلعها الحجاب .. فما السبب؟

تصدرت الفنانة المصرية صابرين مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلان خلعها للحجاب .

و دافع الكثير من الفنانين في مصر عن قرار "صابرين" بعد الهجوم القاسي الذي تعرضت له ، إلا أن الفنانة حلا شيحة - التي تعرضت لنفس موقف صابرين قبل أسابيع - كان لها رأي آخر .. حيث حكت عن واقعة جعلتها تبكي بحُرقة.

وقالت حلا في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات و يبكي فعلا بكيت معاه و تخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة و حاسة اني عايزة أشارككم إحساسي ياتري بتحسوا ايه لما تشوفوهم ????????..لكل من يرا هؤلاء الأطفال أطفال الشوارع فعلا لانهم يعيشون في الشارع الشارع اصبح مأواهم فهم يأكلون و يشربون و يعملون و ينامون لانه لا ملجأ لهم حقيقي سوا هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان".

وتابعت: "رفقاً بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوا انهم مجبرون ...لا حياة كريمة و لا صحة و لا تعليم وإهانة كثير من الأحيان و اعتداء جنسي و مخدرات".

واستدركت: "بدعي من قلبي رب العالمين انه يحفظهم و يطمن قلوبهم بأمل ان بكرة احلي مش لازم تساعدوهم بس علي الأقل الكلمة الطيبة و الابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم ان لسة في خير و ان بكرة أحلي ...#اطفال الشوارع#اطفال بلا حياة#فعلاً محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم اكتر و بمشاكلهم".

